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Более 23 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за последние сутки

Полина Долганова

Общество
Более 23 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за последние сутки
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

За последние 24 часа в России выявили 23 218 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщается в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Более 13 процентов заболевших не имели клинических проявлений вируса.

Более 23 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за последние суткиФото: Стопкоронавирус.рф

За последний день полностью вылечились после прохождения лечения от COVID 18 197 пациентов.

Специалисты также зафиксировали 679 летальных исходов.

Более 23 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за последние суткиФото: Стопкоронавирус.рф

На первом месте по количеству заболевших остается Москва. За последние сутки в столице заболели 6893 гражданина. Второе и третье места занимают Московская область и Санкт-Петербург. Там выявили 2488 и 1671 заболевшего соответственно.

Ранее во вторник, 29 июня, президиум Российской академии наук обратился к россиянам, попросив сограждан пройти вакцинацию. Обращение ученых зачитал президент РАН Александр Сергеев. Он отметил, что впервые президиум обратился к людям с призывом сделать вакцинацию 28 мая. По его словам, темпы вакцинации в стране до сих пор находятся на низком уровне.

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