Более 23 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за последние сутки
За последние 24 часа в России выявили 23 218 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщается в Telegram-канале оперштаба Москвы.
Более 13 процентов заболевших не имели клинических проявлений вируса.
За последний день полностью вылечились после прохождения лечения от COVID 18 197 пациентов.
Специалисты также зафиксировали 679 летальных исходов.
На первом месте по количеству заболевших остается Москва. За последние сутки в столице заболели 6893 гражданина. Второе и третье места занимают Московская область и Санкт-Петербург. Там выявили 2488 и 1671 заболевшего соответственно.
Ранее во вторник, 29 июня, президиум Российской академии наук обратился к россиянам, попросив сограждан пройти вакцинацию. Обращение ученых зачитал президент РАН Александр Сергеев. Он отметил, что впервые президиум обратился к людям с призывом сделать вакцинацию 28 мая. По его словам, темпы вакцинации в стране до сих пор находятся на низком уровне.