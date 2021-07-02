Более 23 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за последние сутки

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

За последние 24 часа в России выявили 23 218 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщается в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Более 13 процентов заболевших не имели клинических проявлений вируса.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За последний день полностью вылечились после прохождения лечения от COVID 18 197 пациентов.

Специалисты также зафиксировали 679 летальных исходов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

На первом месте по количеству заболевших остается Москва. За последние сутки в столице заболели 6893 гражданина. Второе и третье места занимают Московская область и Санкт-Петербург. Там выявили 2488 и 1671 заболевшего соответственно.

Ранее во вторник, 29 июня, президиум Российской академии наук обратился к россиянам, попросив сограждан пройти вакцинацию. Обращение ученых зачитал президент РАН Александр Сергеев. Он отметил, что впервые президиум обратился к людям с призывом сделать вакцинацию 28 мая. По его словам, темпы вакцинации в стране до сих пор находятся на низком уровне.