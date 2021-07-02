Столичные врачи вылечили от коронавируса 6271 пациента за сутки

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции 6271 пациента за последние сутки. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщается в Telegram-канале Оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии в столице вылечились 1 170 924 пациента.

За последние 24 часа медики также зафиксировали 6893 новых случая заболевания. Госпитализированы были 1719 человек, 112 человек скончались. Еще 711 москвичей находятся на ИВЛ.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что столичные власти приложат максимум усилий, чтобы не допустить локдауна в городе. По ее словам, локдаун — это последняя мера антиковидных ограничений, которая будет вводиться московскими властями.