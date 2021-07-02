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Дмитрий Песков заявил, что введение локдауна в РФ не обсуждается

Михаил Алимов

Политика
Дмитрий Песков заявил, что введение локдауна в РФ не обсуждается
Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение локдауна в стране не обсуждается. Гражданам нужно привиться, чтобы так было и впредь.

— Про локдаун же говорил президент. Никто не хочет никаких локдаунов, и да, он не обсуждается. Он не обсуждается, именно поэтому, чтобы это не обсуждалось, мы все должны привиться как можно скорее, — ответил он на вопрос журналистов о возможном введении локдауна в России, передает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь прокомментировал ограничения, связанные с COVID-19. Он выразил надежду на то, что невозможность ходить в рестораны без QR-кода станет самой большой проблемой за время пандемии. По его словам, главное для государства — это жизнь и здоровье его граждан. Также он заявил, что в Кремле не знают о планах введения новых ограничений на федеральном уровне. Введение каких-либо ограничительных мер по-прежнему вводится на усмотрение властей отдельных регионов.

Кроме того, Дмитрий Песков также заявил, что темпы вакцинации в России в последнее время набрали хорошую динамику.

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