Дмитрий Песков заявил, что введение локдауна в РФ не обсуждается

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение локдауна в стране не обсуждается. Гражданам нужно привиться, чтобы так было и впредь.

— Про локдаун же говорил президент. Никто не хочет никаких локдаунов, и да, он не обсуждается. Он не обсуждается, именно поэтому, чтобы это не обсуждалось, мы все должны привиться как можно скорее, — ответил он на вопрос журналистов о возможном введении локдауна в России, передает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь прокомментировал ограничения, связанные с COVID-19. Он выразил надежду на то, что невозможность ходить в рестораны без QR-кода станет самой большой проблемой за время пандемии. По его словам, главное для государства — это жизнь и здоровье его граждан. Также он заявил, что в Кремле не знают о планах введения новых ограничений на федеральном уровне. Введение каких-либо ограничительных мер по-прежнему вводится на усмотрение властей отдельных регионов.

Кроме того, Дмитрий Песков также заявил, что темпы вакцинации в России в последнее время набрали хорошую динамику.