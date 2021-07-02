Наталья Сергунина: Искусственный интеллект применяется в каждом шестом проекте столицы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина рассказала о передовых технологиях, которые лежат в основе всех управленческих процессов в столице.

По ее словам, разработки в области информационных технологий помогают повысить эффективность городских служб и инфраструктуры.

— Цифровые решения полезны как с точки зрения развития Москвы в целом, так и с точки зрения отдельных управленческих задач. Например, перевод госуслуг в электронный вид делает более комфортной жизнь горожан, онлайн-инструменты для бизнеса помогают нам совершенствовать деловой климат, — отметила заммэра.

Он напомнила, что столичные цифровые проекты были признаны на международном уровне как инновационные и востребованные более 40 раз.

Сергунина отметила, что искусственный интеллект применяется при реализации каждого шестого городского проекта. В результате использования прогрессивных технологийповышается не только качество жизни москвичей, нои скорость их обслуживания. Так, например, система искусственного интеллекта активно используется в Общегородском контакт-центре. Голосовой помощник отвечает за обработку часто задаваемых вопросов горожан.

Кроме того, во всех городских медицинских учреждениях работает система поддержки принятия врачебных решений: на основе жалоб пациентов искусственный интеллект подбирает наиболее вероятный диагноз. Технологичная система стала надежным подспорьем для медиков в период пандемии.

Однако не только в медицинскую отрасль активно интегрированы возможности ИТ-технологий. Для обеспечения безопасности сотрудники правоохранительных органов используют видеоаналитику.

Кроме того, крупнейший цифровой архив города, который состоит из более чем 27 миллионов записей актов гражданского состояния, дает возможность получить нужный документ в любом ЗАГСе России.

Сергунина подытожила, что искусственный интеллект является двойником столицы в вопросах городского развития.