Представитель госпитализированной певицы МакSим рассказала о ее состоянии

Фото: instagram/maksimartist

Представитель певицы Марины Максимовой, более известной как МакSим, рассказала о состоянии исполнительницы. Оно остается тяжелым, пока без улучшений.

— Пока так же, — ответила она на вопрос РИА Новости об улучшении состояния певицы.

Напомним, певица МакSим 15 июня отправилась в больницу. Она почувствовала себя плохо за несколько дней до этого, а 13 июня сдала отрицательный тест на коронавирус. В медицинском учреждении певице поставили диагноз «пневмония с поражением 40 процентов легких». Через некоторое время ей стало хуже — МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Информацией о состоянии певицы 24 июня поделился ее пиар-менеджер.

25 июня артистка еще находилась в состоянии медикаментозного сна, будучи подключенной к аппарату ИВЛ. Прогнозов относительно выхода исполнительницы из этого состояния не было, рассказала представительница МакSим Яна Богушевская. Также она опровергла информацию о переводе артистки на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО).

Ранее стало известно, что друг и клипмейкер певицы Максим Шатров скончался в 42 года от коронавируса.