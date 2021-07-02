Почти 60 процентов работников сферы ЖКХ Москвы уже вакцинировались от COVID-19

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Около 60 процентов работников сферы ЖКХ в Москве сделали прививку от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

— Наш уровень вакцинации на сегодняшний день достигает уже практически отметки около 60 процентов, — заявил он.

Бирюков также выразил уверенность, что до 15 июля все работники сферы коммунальных услуг вакцинируются от COVID-19. В их число также должны войти и иностранные граждане, которые работают на территории Москвы, пишет РИА Новости.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сферы услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

С 28 июня организации общественного питания в Москве будут запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека, либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.