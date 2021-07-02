Астрологи назвали пятерку самых жестоких знаков китайского гороскопа

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Людей можно разделить на 12 знаков согласно китайскому гороскопу. Каждому из них соответствуют разные животные. Особенности их поведения, причем агрессивного, можно проследить и у носителей символов. Астрологи рассказали, кому из них следует научиться контролю над эмоциями.

Бык

Быков отличает трудолюбие и крепость духа. Однако онисовершенно не умеют справляться со своим гневом. Их хорошее настроение может легко сменить острая раздражительность. Тогда Быки начинают грубить окружающим и обижать все, кто попадется им под руку.

Тигр

Веселые и компанейские Тигры часто могут стать агрессивными и даже опасными. Все зависит от того, с кем общается представитель этого знака. В отношении друзей они не позволяют проявлять жестокость. Но их обидчикам очень не повезет — Тигры не стесняются делать им подлости и всячески подставлять.

Дракон

В гневе Драконы похожи на Быков. Им так же нелегко скрывать свои чувства, поскольку они не умеют притворяться. И своей ярости они нисколько не стесняются. Кроме того, Драконы очень требовательны к окружающим и считают это естественным.

Кролик (Кот)

На первый взгляд Кролики очень милы и общительны. Но их амбициозность и желание всегда идти по легкому пути подталкивают их на ужасные поступки и подлость. Со своими соперниками представители этого знака расправляются жестоко и без капли сочувствия.

Собака

Собаки порядочны и честны, но из-за врожденного чувства справедливости часто перегибают палку. Отстаивая интересы своих близких, они могут с огромным и уничтожающим жаром. Кроме того, они не способны пережить предательства, не забывают обиды, пишет Femmie.ru.