Роман Романенко выступил с инициативой создания в школах инженерно-космических классов

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Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко принял участие в заседании круглого стола «Профориентация в средней школе» и заявил о необходимости расширения проекта «Инженерный класс в московской школе» в части космического направления.

В Москве состоялось заседание круглого стола, посвященного обсуждению вопросов профориентации в средней школе, с участием сотрудников сферы образования Москвы и представителей родительских комитетов. Основным вопросом обсуждения стала инициатива Романа Романенко по созданию в учебных заведениях инженерно-космических классов.

— По опыту знаю, что в космос приходят уже зрелые люди из смежных областей. Я сам поступил в отряд космонавтов в 27 лет после службы в авиации. Но кто знает, сколько талантливых Леоновых или Королевых прошло мимо Звездного городка, только потому что на этапе поступления в вуз они выбрали другую профессию. Считаю, что детям нужно с раннего возраста давать возможность мечтать и развиваться в том направлении, в котором они хотели бы, предоставляя им площадку для самореализации, —заявил Роман Романенко.

На сегодня 117 школ Москвы включены в проект «Инженерный класс в московской школе». Но этого, по мнению Героя России, недостаточно. В этих классах развиваются различные направления: атомные и нанотехнологии, компьютерное черчение, альтернативная электроэнергетика, 3D-моделирование и другие. Но среди них нет направления, связанного с космосом.

— В Москве есть организации, которые создают в школах узконаправленные классы. Например, «Курчатовский класс» при участии «Курчатовского института», «Атомный класс» в сотрудничестве с «МИФИ». Предлагаю перенять этот опыт и вовлекать в школьную профориентацию предприятия, деятельность которых связана с космическими технологиями, — отметил лётчик-космонавт.

Романенко добавил, что программа обучения в таких классах должна быть направлена на изучение астрономии, основ ракетостроения и системы управления космическими аппаратами, истории освоения космоса и других профильных предметов.