Татьяна Потяева поддержала социальные инициативы Светланы Разворотневой

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Правозащитница и руководитель АНО «Центр защиты прав москвичей» Светлана Разворотнева стала советником уполномоченного по правам человека в Москве. Удостоверение она получила в Общественной палате Российской Федерации от столичного омбудсмена Татьяны Потяевой, которая поблагодарила коллегу за вклад в правозащитную деятельность.

В ходе расширенного заседания аппарата уполномоченного по правам человека в Москве Светлана Разворотнева озвучила ряд социальных инициатив, направленных на поддержку семей с детьми и молодежи в период экономической и социальной турбулентности, связанной с пандемией COVID-19. В том числе она предложила привлечь столичные предприятия к сотрудничеству с вузами и сузами с целью обучения специалистов по направлению предприятий.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева поддержала инициативу Разворотневой об увеличении целевых мест в высших и средних учебных заведениях. Эти меры позволят молодым людям получать образование бесплатно, а также решат проблемы их трудоустройства по профессии после окончания учебы, уверены правозащитницы.

— Получение профессионального образования стало серьезной финансовой нагрузкой на семьи абитуриентов и студентов, так как поступить на бюджет очень сложно. Увеличение количества целевых мест позволит ребятам бесплатно получать образование. Целевые места — это залог качественного обучения, содержательной практики и комфортного трудоустройства, — сказала Разворотнева.

Омбудсмен поручила проанализировать количество бюджетных мест в московских учебных учреждениях.

— Светлана Викторовна, как член нашего экспертного совета и руководитель общественной организации АНО «Центр защиты прав москвичей», курирует ряд серьезных вопросов, с которыми обращаются к нам жители столицы. Сегодня мы вручили ей удостоверение общественного помощника уполномоченного по правам человека в городе Москве и поблагодарили за плодотворную деятельность, в том числе за проработку таких социально значимых тем, как, например, получение молодежью высшего образования. Прежде мы этого вопроса не касались, но пример Светланы Викторовны побудил нас провести мониторинг ситуации, и мы планируем совместную работу в этом направлении, — отметила Татьяна Потяева.

Также омбудсмен вручила Светлане Разворотневой почетную грамоту за существенный вклад в обеспечение условий и гарантий соблюдения прав и свобод человека в городе Москве в сфере защиты социальных прав граждан в условиях пандемии COVID-19.

*Справка: В связи с тем, что руководитель организации АНО «Центр защиты прав москвичей» Светлана Разворотнева приняла решение участвовать в выборах, руководствуясь федеральным законодательством, АНО «Центр защиты прав москвичей» приостанавливает с 30.06.2021 до 30.09.2021 свою деятельность, за исключением аналитической деятельности.