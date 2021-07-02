Тимофей Баженов прокомментировал инициативу о новых площадках для собак и штрафах за жестокое обращение с животными

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Тимофей Баженов прокомментировал новый законопроект Госдумы РФ о защите прав животных. Известный телеведущий считает, что эта мера поможет уменьшить количество бездомных животных на улицах. А россияне будут более ответственны при приобретении домашних питомцев.

Комментируя законопроект, Тимофей Баженов заметил:

— По официальным данным, только в прошлом году в московских приютах оказалось свыше 1,5 тысячи бездомных животных. С изменением законодательства люди будут более взвешенно подходить к тому, чтобы завести кошку или собаку, зная, что на них ложится дополнительная ответственность, в том числе со стороны отношений с государством.

Проблема с обилием бездомных животных сегодня существует практически во всех крупных городах России. Московские приюты для животных переполнены, но по улицам все равно бродят стаи бездомных собак и брошенных котов. Баженов считает, что бродячие животные представляют серьезную опасность для жизни и здоровья горожан. Непривитые, немытые и агрессивные животные являются переносчиками различных заболеваний. Порой стаи собак нападают на людей, в том числе и детей. Особенно опасно, когда на улице оказывается дикое или экзотическое животное.

Согласно новому законодательству, граждане, которые отправят на улицу домашних питомцев, будут оштрафованы. Частные лица — на 1,5–3 тысячи рублей, должностные — на 5–15 тысяч, организации — на 15–30 тысяч.

Телеведущий передач о природе Тимофей Баженов напомнил, что действующее законодательство предусматривает наказание за жестокое обращение с животными, только если животное было убито или получило увечье. На самом деле, когда домашнее животное, не приспособленное к жизни на улице, оказывается на мусорке, это тоже жестокое обращение с животными. Разведение в неволе диких или экзотических животных, требующих особых условий содержания, — тоже жестокое обращение. Новые поправки к КоАП предполагают штрафы до 150 тысяч рублей за жестокость и другие нарушения законодательства при обращении с животными.

Тимофей Баженов подчеркнул, что часто проблема содержания домашних питомцев заключается в том, что в городе отсутствуют современные комфортные площадки для выгула собак. Сегодня эта проблема известна и уже начала решаться. В четырех районах Москвы до конца года будут установлены пилотные площадки для выгула собак. Одна из таких площадок будет открыта в Лосиноостровском районе.

— Глубоко убежден, что такая забота о братьях наших меньших — это маркер цивилизованности, ответственности жителей Москвы и всего общества в целом, — добавил Тимофей Баженов.