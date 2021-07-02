Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мужчине проломили голову у дома в Зеленограде

Юлия Павлушова

Происшествия
Мужчине проломили голову у дома в Зеленограде
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Зеленоград, Заводская улица, 13с1 Карта всех событий

Неизвестный проломил голову жителю Зеленограда. Об этом в пятницу, 2 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел накануне ночью у дома по адресу улица Заводская, 13. Бригада скорой помощи, прибывшая на место происшествия, нашла 33-летнего мужчину с пробитой головой.

Потерпевшего доставили в реанимацию с переломом основания черепа.

По данному факту проводится проверка.

Ранее «ВМ» сообщала, что жильца столичной многоэтажки избил кладовщик на юге Москвы.

Читайте также:
избиениегоспитализациямедик
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Прививка от гордости

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ведем с бизнесом открытый диалог

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чуть помедленнее, лето, умоляю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кибератаки уткнутся в киберщит

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Активно решаем проблемы граждан

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Все мнения
О проекте