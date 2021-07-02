Мужчине проломили голову у дома в Зеленограде
Россия, Москва, Зеленоград, Заводская улица, 13с1 Карта всех событий
Неизвестный проломил голову жителю Зеленограда. Об этом в пятницу, 2 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
Инцидент произошел накануне ночью у дома по адресу улица Заводская, 13. Бригада скорой помощи, прибывшая на место происшествия, нашла 33-летнего мужчину с пробитой головой.
Потерпевшего доставили в реанимацию с переломом основания черепа.
По данному факту проводится проверка.
Ранее «ВМ» сообщала, что жильца столичной многоэтажки избил кладовщик на юге Москвы.
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