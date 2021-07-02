Пытавшейся обмануть родственника Сталина женщине вынесли приговор

Фото: Принскрин

Женщину, пытавшуюся похитить у ветерана Великой Отечественной войны Леонида Аллилуева более трех миллионов рублей, приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Об этом в пятницу, 2 июля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмилы Нефедовой.

По словам представителя ведомства, подельники обвиняемой Белянкиной А. несколько раз звонили ветерану и, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, убеждали его в необходимости проверить все наличные деньги на подлинность.

Вскоре злоумышленникам удалось убедить пенсионера. Он не только согласился провести экспертизу, но и поделился личными данными от своих банковских карт. Сразу после этого у Леонида Аллилуева пропало два миллиона рублей со счета.

Спустя пару месяцев, мошенники вновь позвонили ветерану. На этот раз для того, чтобы договориться о передачи наличных денег. Однако на этот раз Леонид Аллилуев уже сотрудничал с правоохранительными органами и сообщил обо всем в ведомство.

В назначенный день, 30 марта 2021 года, Белянкина поехала в высотку на Котельнической набережной за наличными деньгами.

— Представившись специалистом экспертно-криминалистического центра, она продемонстрировала поддельный документ об изъятии денежных средств и потребовала их передачи в полном объеме, — рассказывает Нефедова.

Видео: Пресс-служба Прокуратуры Москвы

Сразу же после этого обвиняемую задержали.

Представитель ведомства добавила, что подельники Белянкиной проходят по отдельному судопроизводству.