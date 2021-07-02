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Москва вошла в пятерку городов-лидеров по охране культурно-исторического наследия

Иван Юминов

Город
Москва вошла в пятерку городов-лидеров по охране культурно-исторического наследия
Фонтан «Дружба народов»

Москва по ряду показателей обошла четыре крупнейших города Европы по вкладу в охрану культурно-исторического наследия. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в пятницу, 2 июля.

— На #МУФ озвучили результаты исследования международной консалтинговой компании PwC, которая впервые оценила вклад пяти крупнейших городов Европы в охрану культурно-исторического наследия. Москва обошла такие города, как Лондон, Берлин, Париж и Рим по ряду показателей, — рассказал глава города.

За последние пять лет, по словам мэра, количество реставрации выросло на 68 процентов. Более 100 объектов культурного наследия реставрируют в столице каждый год, в городе существует система контроля за состоянием памятников архитектуры, добавил Собянин.

Власти регулярно взаимодействуют с собственниками исторических зданий, а также контролируют планы и этапы реставрации. Город стал лидером по доле сохраненных памятников деревянного зодчества, подчеркнул мэр.

Ранее сообщалось, что два памятника императору Петру I отремонтируют в столице в 2022–2023 годах. Поверхности монументов очистят от загрязнений, устранят трещины и другие дефекты, а также обработают специальными защитными составами.

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