«Вечером на лавочке»: Губерниев заявил, что готов сниматься вместе с Бузовой

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Российский телеведущий Дмитрий Губерниев выразил готовность к совместным проектам с певицей Ольгой Бузовой. Такое заявление он сделал после скандала со светской львицей.

— Я уже предложил идею совместного проекта. Можно «Вечером на лавочке» группы «Сектор газа»... — сказал он на пресс-конференции в городском пресс-центре Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

По словам Дмитрия Губерниева, он уже сделал такое предложение Ольге Бузовой, однако она куда-то уехала на съемки. Он уточнил, что больше не собирается предпринимать таких попыток со своей стороны. Однако он не против, если найдется продюсер, который поддержит их совместный проект.

Также телеведущий уточнил, что после перепалки с Ольгой Бузовой он опубликовал в Сети извинения, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее Губерниев довел певицу до слез в эфире «Матч ТВ», спросив ее об употреблении коньяка по утрам. Он пояснил, что этот вопрос взят из книги про Карлсона, после чего спортивный комментатор извинился перед Бузовой. Телеведущий Владимир Соловьев в свою очередь по поводу этого скандала заявил, что у Бузовой мания величия и она должна просить прощения у всех россиян.