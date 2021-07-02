Народный календарь. Как привлечь богатство 3 июля

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В народе 3 июля вспоминают святого Мефодия, епископа Патарского, который жил в III–IV веке в Малой Азии. Также этот день называют Мефодием Перепелятником, Паутинным днем, Праздником перепелятников, Погодоуказателем.

3 июля поспевают хлеба, появляется много перепелок. Считалось, что если 3 июля увидишь белого перепела, то это к счастью. Его нужно поймать, чтобы год был удачливым. Другая птица, наоборот, могла принести несчастье.

Также опасно в этот день тратить отложенные деньги. Нарушившим запрет придется в срочном порядке их доставать. Однако в этот день свои денежные запасы можно и увеличить. Для этого рекомендуется рассказать кому-нибудь о своих должниках, даже если долг кажется незначительным. Согласно поверьям, тогда домовой придет на помощь и может улучшить финансовое положение человека.

Приметы погоды гласят: если дождь пошел, значит, он будет идти еще 40 дней. Также непогода может установиться, если паук не плетет паутину, муравьи собираются в небольшие кучки, а лягушки начали прыгать на суше.

3 июля не рекомендуется охотиться на птиц, а также есть из них блюда. Тех, кто нарушит запрет, по поверьям, ждут беды и невзгоды. Исключение делалось только для перепелов, которые в этот день могут принести удачу.

Привлечь в жизнь проблемы, особенно финансовые, можно, если потревожить пауков. Также 3 июля нельзя никому рассказывать о своей беременности, если будущая мать только о ней узнала. Иначе ребенок будет расти очень застенчивым и неуверенным в себе.

В этот день именины празднуют Андрей, Глеб, Инна, Лука, Наум, Римма, Фома и Анатолий.