Нутрициолог Нефедова перечислила самые вредные для здоровья продукты

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Пакетированные соки, колбасы, а также сосиски являются вредными для здоровья продуктами. Об этом заявила врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова.

— Со сладкими и кондитерскими продуктами и так все понятно. Также в списке опасных продуктов находятся переработанное мясо: колбасы, сосиски, — рассказала специалист.

Большое содержание сахара в пакетированных соках делает их одним из самых вредных продуктов. Люди регулярно покупают в магазинах чипсы, но этого также стоит избегать, добавила нутрициолог.

Вред заранее приготовленной пищи, по словам Нефедовой, в том, что она может содержать большое количество вредного жира. Йогурты с добавками и напиток с алоэ тоже вредны для здоровья.

Многим кажется, что употребление алоэ полезно, но нет доказательств, что это так, в случае внутреннего применения, приводит слова диетолога Nation News.

Ранее нутрициолог сообщила, что качество куриного мяса поможет определить размер птицы. По словам эксперта, крупные куриные тушки лучше не покупать, поскольку в них могут содержаться гормональные препараты или антибиотики.