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Россия выкупила у Словакии 160 тысяч доз неиспользованной вакцины «Спутник V»

Юлия Курганова

В мире
Россия выкупила у Словакии 160 тысяч доз неиспользованной вакцины «Спутник V»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия приобрела у Словакии неиспользованную вакцину против COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщила в пятницу, 2 июля, пресс-секретарь Министерства здравоохранения республики Зузана Элиашова.

— Россия выкупила у нас 160 тысяч из 200 тысяч поступивших в республику доз «Спутника V». Такое количество осталось неиспользованным. Срок годности препарата вскоре истекает, — рассказала она, ее слова привело Словацкое радио.

Отмечается, что российские власти купили вакцину по той же цене, что и продали Словакии (9,95 доллара за одну дозу), куда партия «Спутника V» поступила 1 марта. Средства, по словам главы словацкого Минздрава, должны перечислить в течение 20 дней после подписания соглашения, 160 тысяч доз препарата уже отравили в Россию, передает ТАСС.

В Словакии начали применять российскую вакцину только 7 июня. Регистрация желающих сделать эту прививку завершилась 30 июня. Привиться ей захотели свыше 15 тысяч словаков, включая вице-премьера и главу Министерства финансов Игора Матовича.

Покупка незарегистрированной в Евросоюзе вакцины вызвала правительственный кризис в Словакии и привела к отставке Матовича с поста премьера.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что в РФПИ ответили на обращение Гватемалы вернуть выплаченные за «Спутник V» средства. Еще два самолета с вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V» направят в Гватемалу в течение двух недель.

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