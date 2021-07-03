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Частный дом загорелся в Троицком округе Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Частный дом загорелся в Троицком округе Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, поселение Первомайское, деревня Уварово, Речная улица, 5 Карта всех событий

На территории Троицкого округа произошел пожар в двухэтажном кирпичном частном доме. Об этом в субботу, 3 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», инцидент случился в деревне Уварово, на улице Речная, 5.

— Горит частный дом. Площадь пожара — 80 квадратных метров, — отметил собеседник издания.

Позже сообщили, что пожар ликвидировали. Пострадавших нет.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что пожар произошел в жилом доме на юге столицы. В Сети появились кадры с места происшествия. На них видно, как из окна здания идет густой черный дым.

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