Частный дом загорелся в Троицком округе Москвы

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Россия, Москва, поселение Первомайское, деревня Уварово, Речная улица, 5 Карта всех событий

На территории Троицкого округа произошел пожар в двухэтажном кирпичном частном доме. Об этом в субботу, 3 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», инцидент случился в деревне Уварово, на улице Речная, 5.

— Горит частный дом. Площадь пожара — 80 квадратных метров, — отметил собеседник издания.

Позже сообщили, что пожар ликвидировали. Пострадавших нет.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что пожар произошел в жилом доме на юге столицы. В Сети появились кадры с места происшествия. На них видно, как из окна здания идет густой черный дым.