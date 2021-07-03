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Врачи назвали три изменения на коже, которые указывают на серьезную болезнь

Юлия Курганова

Общество
Врачи назвали три изменения на коже, которые указывают на серьезную болезнь
Фото: Pexels

Врачи сообщили, что три изменения на коже могут указывать на серьезное заболевание печени. Жировая болезнь печени обычно развивается у людей, которые имеют лишний вес, особенно если это состояние не вызвано употреблением алкоголя.

Медики отметили, что избыток жира в печени тесно связан с диабетом 2 типа, высоким кровяным давлением и заболеваниями почек.

— Если у вас уже есть диабет, неалкогольная жировая болезнь печени увеличивает ваши шансы на развитие проблем с сердцем, — сообщили врачи.

Они добавили, что воспаление в печени может прогрессировать в цирроз, а позже перерасти в печеночную недостаточность.

По словам врачей, предупреждающие признаки цирроза можно увидеть на коже. Так, человек начинает чувствовать зуд, кожа и белки глаз приобретают желтый оттенок. Кроме того, синяки появляются даже при незначительном прикосновении.

Медики таже назвали и другие признаки цирроза: проблемы с памятью, отеки в ступнях или голенях и вздутие живота.

Если человек заметил какой-либо их этих симптомов, он должен обратиться к врачу.

Специалисты рассказали, что один из способов улучшить здоровье — это похудеть, если имеется избыточный вес, сообщается в издании Express.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что ученые назвали разрушающие печень напитки. При их употреблении орган постепенно разрушается из-за накопления жира внутри клеток и острых воспалений.

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