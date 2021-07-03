Депутат Рады предрек объединение Украины, России и Белоруссии

Фото: instagram.com/verkhovnaradaukrayini

Депутат Рады Илья Кива в пятницу, 2 июля, разместил в своем Telegram-канале обращение к жителям Белоруссии по случаю дня независимости республики. В нем парламентарий предрек объединение Белоруссии, России и Украины.

— Придет то время, когда белорусы, русские и украинцы объединятся снова и станут той великой мощной силой, которая будет противостоять хаосу, безумию, беспределу. Мы сумеем сохранить свою историю. Мы сумеем вернуть наши взаимоотношения, — заявил депутат.

Он назвал белорусский народ «родным и братским» и подчеркнул, что жители соседней страны смогли защитить и отстоять свою независимость, которую украинцы потеряли.

Кива отметил, что жители Белоруссии всегда будут для украинцев «примером борьбы и противостояния за свое настоящее и будущее, за свое историческое прошлое».

Также он добавил, что у украинцев в сердце всегда будет любовь к своим славянским соседям.

Видео: Telegram Ильи Кивы

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что Лукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной. Соответствующее заявление он сделал на собрании в честь Дня независимости в пятницу, 2 июля.