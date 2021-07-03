Почти два миллиона рублей похитили со счетов москвички под предлогом защиты от мошенников

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Неизвестные позвонили жительнице столицы под предлогом защиты от оформления на нее кредита и похитили с предоставленных ей счетов почти два миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» в субботу, 3 июля, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

— На телефон заявительницы с телефонов звонили неизвестные и под предлогом защиты от несанкционированного оформления кредита на ее имя получили реквизиты банковских карт, после чего с банковских счетов была совершена кража денежных средств на общую сумму один миллион 972 тысячи рублей, — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».

Ранее «ВМ» писала о мошеннице, которая украла у москвички почти два миллиона рублей. Она позвонила 55-летней женщине и представилась сотрудницей банка. В ходе разговора злоумышленница узнала личные данные пострадавшей, а также реквизиты ее банковской карты. После чего оформила на нее кредит на сумму 1 925 500 рублей и списала все деньги со счета.