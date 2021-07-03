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Москвичей приглашают принять участие в «Марафоне идей» по развитию транспорта

Михаил Алимов

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Москвичей приглашают принять участие в «Марафоне идей» по развитию транспорта
Фото: Pexels

До 14 июля жители столицы могут прислать свои варианты по улучшению работы московского транспорта. Доступна такая возможность благодаря программе «Марафон идей», разработанной транспортным комплексом столицы.

— Я признателен каждому за неравнодушие и желание сделать Москву безопаснее и комфортнее. Некоторые идеи стали частью комплексных проектов, например изменение скорости движения на некоторых улицах и обустройство велополос в Марьине, Отрадном и других районах. Сейчас мы работаем над пешеходными переходами через Тверскую, Садовое кольцо и проспект Мира — проект находится на согласовании. Я надеюсь, что новый марафон окажется даже успешнее, — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

В прошлом году москвичи прислали более двух тысяч предложений, из которых 262 уже реализованы, 122 будут осуществлены в этом году, 85 реализуют в перспективе, а еще 500 прорабатываются в консультации с представителями других сфер столицы, отмечает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее Сергей Собянин рассказал о внедрении водородного транспорта в столице. По его словам, водородные электробусы пройдут тщательное тестирование перед эксплуатацией в городе, их первые испытания начнутся в 2022 году.

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