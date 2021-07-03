Елена Кац выступила за развитие досуга разных форматов на востоке Москвы

Фото: Николай Темников

Районам Восточного округа необходимо больше досуговых учреждений разных форматов. Об этом заявила главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац на открытии кинотеатра под открытым небом в районе Ивановское. Новая площадка для просмотра расположена на площади перед недавно реконструированным кинотеатром «Саяны».

— До недавнего времени в ВАО был только один такой кинотеатр, в Перовском парке, — отметила Елена Кац. — Между тем, потребность в досуговых площадках разных форматов довольно высока, особенно, если учесть, что обновленный кинотеатр «Саяны» пока не открыт, а судьба «Энтузиаста» только решается. Поэтому подобных площадок, культурных точек притяжения в округе должно быть как можно больше, чтобы досуг в ВАО был столь же ярким и хорошо организованным, как в центральных районах».

Кинотеатр в Ивановском начал свою работу с показа отечественной спортивной драмы «Дикая лига» о приключениях молодого рабочего, который попал в Москву и создал первую российскую футбольную команду. Эпизодические роли в фильме исполнили знаменитые футболисты Артем Дзюба, Роман Зобнин и Алексей Миранчук.

Ранее сообщалось, что Елена Кац призвала увеличить количество бесплатных кружков, спортивных секций и творческих объединений в районах ВАО, причем не только для детей, но и для всех возрастных категорий.