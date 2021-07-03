Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Елена Кац выступила за развитие досуга разных форматов на востоке Москвы

Павел Гриднев

Общество
Елена Кац выступила за развитие досуга разных форматов на востоке Москвы
Фото: Николай Темников

Районам Восточного округа необходимо больше досуговых учреждений разных форматов. Об этом заявила главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац на открытии кинотеатра под открытым небом в районе Ивановское. Новая площадка для просмотра расположена на площади перед недавно реконструированным кинотеатром «Саяны».

— До недавнего времени в ВАО был только один такой кинотеатр, в Перовском парке, — отметила Елена Кац. — Между тем, потребность в досуговых площадках разных форматов довольно высока, особенно, если учесть, что обновленный кинотеатр «Саяны» пока не открыт, а судьба «Энтузиаста» только решается. Поэтому подобных площадок, культурных точек притяжения в округе должно быть как можно больше, чтобы досуг в ВАО был столь же ярким и хорошо организованным, как в центральных районах».

Кинотеатр в Ивановском начал свою работу с показа отечественной спортивной драмы «Дикая лига» о приключениях молодого рабочего, который попал в Москву и создал первую российскую футбольную команду. Эпизодические роли в фильме исполнили знаменитые футболисты Артем Дзюба, Роман Зобнин и Алексей Миранчук.

Ранее сообщалось, что Елена Кац призвала увеличить количество бесплатных кружков, спортивных секций и творческих объединений в районах ВАО, причем не только для детей, но и для всех возрастных категорий.

кружки и секцииВАОотдых
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Прививка от гордости

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ведем с бизнесом открытый диалог

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чуть помедленнее, лето, умоляю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кибератаки уткнутся в киберщит

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Активно решаем проблемы граждан

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Все мнения
О проекте