Волонтеры Буцкой помогут людям при негативном сценарии с COVID-19

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Общероссийская общественная организация «Совет Матерей» переводит свою деятельность в экстренный режим в связи со сложной ситуаций с заболеваемостью коронавирусом. Новым приоритетом становится помощь самым не защищенным слоям населения. Об этом заявила Татьяна Буцкая на встрече с волонтерами.

­— Сегодня вся деятельность государства и общества во многом определяется задачами по борьбе с вирусом. К сожалению, обстановка с COVID-19 в Москве пока не улучшается несмотря на то, что число желающих вакцинироваться выросло в разы. Как показывает опыт, в этой ситуации очень многим нужна поддержка, — сказала лидер «Совета матерей», эксперт ОНФ Татьяна Буцкая.

О новых задачах Буцкая сообщила волонтерам на встрече, которая прошла в сквере им. Федора Полетаева. Особое внимание, по ее словам, будет уделено пожилым, людям с инвалидностью и многодетным. Также «Совет Матерей» окажет консультационную, юридическую, а если надо практическую помощь каждому москвичу, который в ней нуждается.

Татьяна Буцкая отметила, что у «Совета матерей» есть опыт работы в экстремальных ситуациях, они активно оказывали помощь людям еще во время первой волны коронавируса.