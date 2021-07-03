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Участок проезда Девичьего Поля будет перекрыт в Москве из-за мероприятия

Михаил Алимов

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Участок проезда Девичьего Поля будет перекрыт в Москве из-за мероприятия
Фото: mos.ru / Максим Денисов
Россия, Москва, проезд Девичьего Поля Карта всех событий

На участке проезда Девичьего Поля будет перекрыто движение из-за проводимого мероприятия. Об этом в субботу, 3 июля, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Движения на участке не будет с 9:00 до 13:30 в период с 8 по 10 июля. Как сообщает ведомство, перекрытие осуществляется на участке от улицы Плющихи до Новоконюшенного переулка.

Дептранс предоставил схему перекрытого участка.

Участок проезда Девичьего Поля будет перекрыт в Москве из-за мероприятияФото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Ранее сообщалось о перекрытии движения в поселке Щаповском. Там проводились киносъемки.

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