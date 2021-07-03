Российский ученый рассказал об антипрививочных настроениях в обществе

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Обилие мнений врачей, выступающих против вакцинации от COVID-19, подобно второй эпидемии, которая протекает наряду с пандемией коронавируса. Стоит с осторожностью воспринимать советы медиков, отговаривающих пациентов от прививки без твердых оснований, только для снятия с себя ответственности. Этим мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделился российский ученый, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

— Антипрививочные мнения распространяются, как еще одна эпидемия, параллельно с эпидемией COVID-19 – это факт. В социальных сетях легко проследить, что уровень невежества сейчас зашкаливает, — прокомментировал специалист.

По словам Аграновского, среди врачей, работающих на передовой (в Коммунарке или других инфекционных больницах по всей России), есть настоящие герои, но едва ли найдутся «антиваксеры».

— Подавляющее большинство врачей-антипрививочников просто не изучали этот вопрос. Они не знают основ молекулярной биологии и вирусологии, учились давно, а свои знания давно не обновляли. Им просто безопасней и спокойней шепнуть на ушко «не вакцинируйтесь». Это связанно с желанием снять с себя ответственность, — заявил ученый.

Предостережения людей от вакцинации, которые приходится слышать со стороны врачей, «неэтичны и некрасивы», добавил Аграновский.

2 июля в Кремле сообщили, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. Причем в Москве количество заболевших превышает среднее количество случаев заражения по стране в три раза.