Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Медики назвали первые признаки рака полости рта

Юлия Павлушова

Общество
Медики назвали первые признаки рака полости рта
Фото: Pixabay

Симптомы рака полости рта можно распознать на ранней стадии. Об этом заявили специалисты медицинской организации Cancer Research UK.

По оценке медиков, злокачественные образования могут развиваться не только на языке, но и под ним. Поводом для похода к врачу является воспаление, похожее на белую или красную точку. Необходимо обратиться к врачу, если оно долго не проходит.

Еще один тревожный знак — шишка или язва в полости рта, которая не исчезает самостоятельно.

Кровоточащий при случайном прокусывании язык также указывает на развитие онкологии, пишет Daily Express.

Провоцирует рак полости рта излишнее употребление алкоголя, курение, а также вирус папилломы человека.

Ранее главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев сообщил, что признаки онкологии у детей и взрослых отличаются.

Читайте также:
онкологмедикрак
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Прививка от гордости

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ведем с бизнесом открытый диалог

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чуть помедленнее, лето, умоляю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кибератаки уткнутся в киберщит

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Активно решаем проблемы граждан

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Все мнения
О проекте