Медики назвали первые признаки рака полости рта

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Симптомы рака полости рта можно распознать на ранней стадии. Об этом заявили специалисты медицинской организации Cancer Research UK.

По оценке медиков, злокачественные образования могут развиваться не только на языке, но и под ним. Поводом для похода к врачу является воспаление, похожее на белую или красную точку. Необходимо обратиться к врачу, если оно долго не проходит.

Еще один тревожный знак — шишка или язва в полости рта, которая не исчезает самостоятельно.

Кровоточащий при случайном прокусывании язык также указывает на развитие онкологии, пишет Daily Express.

Провоцирует рак полости рта излишнее употребление алкоголя, курение, а также вирус папилломы человека.

Ранее главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев сообщил, что признаки онкологии у детей и взрослых отличаются.