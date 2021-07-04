Наталья Сергунина: Москву признали одним из лидеров в Европе по сохранению культурного наследия

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москву назвали одним из лидеров в Европе по сохранению культурного наследия. Об этом в воскресенье, 4 июля, рассказала заместитель мэра столицы в правительстве города Наталья Сергунина.

Исследование «Наследие в большом городе: сравнительный анализ деятельности в сфере охраны культурно-исторического наследия пяти европейских столиц за последние пять лет» провела международная консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers. Его результаты эксперты презентовали на Московском урбанистическом форуме.

— Эксперты впервые столь подробно сравнили основные параметры, касающиеся охраны исторических зданий в ведущих мегаполисах Европы, — подчеркнула Наталья Сергунина.

По ее словам, специалисты оценили показатели Москвы, Лондона, Парижа, Берлина и Рима за последние пять лет. Столица России продемонстрировала высокие результаты по городским инвестициям, контролю сохранности памятников и приросту объектов культурного наследия.

Эксперты оценили развитие в Москве цифровых платформ, которые привлекают горожан к сохранению объектов культурного наследия. Также важно, что в городе дополнительно предусмотрен региональный уровень охраны исторических памятников и используется проактивный подход в этой сфере.

Кроме того, только в Москве регулярно проводят очный мониторинг объектов культурного наследия. Также в городе постройкам присваивают промежуточный охранный статус — до завершения процедуры признания памятником архитектуры.

В Москве насчитывается свыше двух тысяч выявленных объектов культурного наследия. Столица занимает второе место в мире по числу памятников археологии и лидирует по количеству исторических усадебных комплексов и охраняемых парков.

Ранее Наталья Сергунина сообщила, что искусственный интеллект применяется в каждом шестом проекте столицы.