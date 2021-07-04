Московские врачи вылечили от коронавируса 5747 пациентов за сутки
Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции 5747 пациентов за последние сутки. Об этом в воскресенье, 4 июля, сообщается в Telegram-канале Оперштаба Москвы.
Всего за время пандемии в столице вылечились 1 182 540 пациентов.
За последние 24 часа медики также зафиксировали 7624 новых случая заболевания. Госпитализированы были 1548 человек, 111 человек скончались. Еще 732 москвича находятся на ИВЛ.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вакцинация от коронавируса в столице набрала хорошие обороты: общее число привитых в городе превысило 2,7 миллиона человек. Он отметил, что ежедневно защиту от коронавируса в Москве получают 60–70 тысяч горожан. Число ежедневных прививок планируют наращивать и в дальнейшем.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что столичные власти приложат максимум усилий, чтобы не допустить локдауна в городе. Она также отметила, что несмотря на сложность эпидемической ситуации, Москва справляется с пандемией, город продолжает жить практически в нормальном режиме.