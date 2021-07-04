Московские врачи вылечили от коронавируса 5747 пациентов за сутки

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции 5747 пациентов за последние сутки. Об этом в воскресенье, 4 июля, сообщается в Telegram-канале Оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии в столице вылечились 1 182 540 пациентов.

За последние 24 часа медики также зафиксировали 7624 новых случая заболевания. Госпитализированы были 1548 человек, 111 человек скончались. Еще 732 москвича находятся на ИВЛ.

Фото: Оперштаб

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вакцинация от коронавируса в столице набрала хорошие обороты: общее число привитых в городе превысило 2,7 миллиона человек. Он отметил, что ежедневно защиту от коронавируса в Москве получают 60–70 тысяч горожан. Число ежедневных прививок планируют наращивать и в дальнейшем.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что столичные власти приложат максимум усилий, чтобы не допустить локдауна в городе. Она также отметила, что несмотря на сложность эпидемической ситуации, Москва справляется с пандемией, город продолжает жить практически в нормальном режиме.