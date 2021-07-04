Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Московские врачи вылечили от коронавируса 5747 пациентов за сутки

Илья Ашуров

Город
Московские врачи вылечили от коронавируса 5747 пациентов за сутки
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции 5747 пациентов за последние сутки. Об этом в воскресенье, 4 июля, сообщается в Telegram-канале Оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии в столице вылечились 1 182 540 пациентов.

За последние 24 часа медики также зафиксировали 7624 новых случая заболевания. Госпитализированы были 1548 человек, 111 человек скончались. Еще 732 москвича находятся на ИВЛ.

Московские врачи вылечили от коронавируса 5747 пациентов за суткиФото: Оперштаб

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вакцинация от коронавируса в столице набрала хорошие обороты: общее число привитых в городе превысило 2,7 миллиона человек. Он отметил, что ежедневно защиту от коронавируса в Москве получают 60–70 тысяч горожан. Число ежедневных прививок планируют наращивать и в дальнейшем.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что столичные власти приложат максимум усилий, чтобы не допустить локдауна в городе. Она также отметила, что несмотря на сложность эпидемической ситуации, Москва справляется с пандемией, город продолжает жить практически в нормальном режиме.

Читайте также:
коронавирусМосквастатистика
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Прививка от гордости

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ведем с бизнесом открытый диалог

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чуть помедленнее, лето, умоляю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кибератаки уткнутся в киберщит

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Активно решаем проблемы граждан

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Все мнения
О проекте