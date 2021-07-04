Андрей Бочкарев: В Москве нет необходимости в строительстве новых коронавирусных больниц

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В настоящий момент в столице нет необходимости строить дополнительные специализированные больницы для лечения COVID-19. Об этом в воскресенье, 4 июля, заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в городе реализуется программа строительства объектов здравоохранения разного рода. В том числе в Москве возводят новые корпуса в уже функционирующих инфекционных больницах.

— При этом необходимости возведения дополнительной специализированной коронавирусной клиники на данный момент нет, — сказал Андрей Бочкарев в эфире телеканала «Москва 24».

Заместитель мэра отметил, что за прошедшие годы в столице удалось создать резерв лечебных мощностей благодаря строительству новых больниц и переориентации уже построенных в инфекционный профиль.

Также Андрей Бочкарев напомнил о сданном в эксплуатацию в прошлом году инфекционном комплексе в Вороновском. Вкупе с уже имеющимися медцентрами больничных мест в столице достаточно.

Ранее Андрей Бочкарев заявил, что в Москве с 2011 года создали свыше миллиона рабочих мест.