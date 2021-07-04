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Врач развеял распространенный миф о вакцинации от COVID-19

Илья Ашуров

Общество
Врач развеял распространенный миф о вакцинации от COVID-19
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

При вакцинации от COVID-19 процесс антителозависимого усиления инфекции не наблюдается. Об этом в воскресенье, 4 июля, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, усиление вирусной инфекции в результате образования антител действительно было зафиксировано в 2002 году. Тогда ученые столкнулись с этим феноменом при разработке вакцины от вируса, вызывающего пневмонию.

— Сегодня при массовом применении вакцин от COVID-19 мы не знаем ни одного задокументированного случая антителоассоциированного усиления инфекции, — написал врач в Telegram.

Также он отметил, что в теории подобное усиление вируса возможно, однако и инструменты его преодоления существуют.

Ранее доктор Мясников рассказал, в каком случае нельзя делать прививку от COVID-19. По его словам, абсолютных противопоказаний к вакцинации очень мало. Причем часто это зависит от того, у кого они были выявлены. Он добавил, что вакцина безопасна даже для пожилых людей с диабетом и бронхиальной астмой. Причем речь идет и о пациентах с аллергией, например, на антибиотики или яйца.

А вирусолог Анна Демина объяснила разницу между тремя российскими вакцинами от коронавируса.

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