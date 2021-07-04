Светлана Разворотнева призвала отреставрировать дом купца Виноградова

Фото: Екатерина Бибикова

Член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева вместе с жителями Южнопортового района призвала отреставрировать дом купца Виноградова, построенный в 1880 году. Сейчас памятник деревянного зодчества дореволюционной России находится в управлении департамента городского имущества и постепенно разрушается. По просьбе жителей района правозащитница готовит обращение к властям города с просьбой предпринять срочные меры по сохранению исторического достояния столицы. Также идет сбор подписей в поддержку ее инициативы.

Разворотнева рассказала, что здание имеет статус регионального объекта культурного наследия. Таковой обеспечивает купеческому дому во 2-м Крутицком переулке охрану государства. Это значит, что здание запрещено сносить, изменять его исторический облик. При этом полуторавековая постройка очень нуждается в реставрации: ветхие от времени конструкции необходимо отремонтировать, обновить краску на фасаде, восстановить утраченные элементы и провести работы внутри дома.

— Дом купца Виноградова находится в Южнопортовом районе, где я проживаю. Мы гордимся своим историческим наследием и хотим, чтобы дети и внуки увидели, каким был наш город много лет назад. Я обращаюсь к департаменту культурного наследия и к городским властям с просьбой дать указание соответствующим городским организациям срочно приступить к реставрационным работам в доме купца Виноградова, или мы в скором времени утратим его безвозвратно, — заявила она.

Позицию правозащитницы разделяют москвичи. Так, жительница Южнопортового района Любовь Крылова пояснила, что граждане начали сбор подписей в поддержку обращения Светланы Разворотневой.

— Таких домов в Москве осталось совсем немного, и каждый из них требует нашего внимания, заботы и бережного отношения. Мы просим отреставрировать дом купца Виноградова как можно скорее, — отметила жительница.

Примечательно, что дом сохранился до наших дней практически в первоначальном виде: неизменными остались не только архитектурный облик здания, но и его внутренняя планировка. Особенно ценными являются резной декор и крыша со слуховыми окнами. Жители столицы вместе с правозащитницей просят сохранить здание для потомков.