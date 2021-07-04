Песков заявил, что ситуация с COVID-19 требует жестких мер от властей

Фото: Администрация президента РФ

Людям еще придется некоторое время жить в условиях пандемии коронавируса, эта ситуация требует от властей достаточно жестких мер. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в воскресенье, 4 июля.

— Ковидное время, очевидно, что это та реальность, с которой нам придется еще жить. И, конечно, очевидно, что это та реальность, которая не делает нашу жизнь легче, — рассказал Песков.

По его словам, это требует от властей достаточно жестких мер и ответственности в плане вакцинации от COVID-19. Людям стоит понимать чрезвычайность ситуации в адаптации жизни под условия, которые диктует коронавирус, рассказал пресс-секретарь в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее сообщалось, что более 25 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России за последние сутки. На первом месте по количеству случаев остается Москва, где за последние сутки их выявили 7624. Второе и третье места занимают Московская область и Санкт-Петербург — там выявили 2696 и 1784 заболевших соответственно.

За последние сутки полностью вылечились после прохождения лечения от коронавируса 15 484 пациента. Специалисты также зафиксировали 663 летальных исхода.