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Сомнолог назвала способы улучшить качество сна

Игорь Синельников

Общество
Сомнолог назвала способы улучшить качество сна
Фото: Pixabay

Регулярные физические нагрузки, соблюдение режима, отказ от кофеина и смартфона по вечерам способны значительно улучшить качество сна. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-сомнолог София Черкасова.

По словам специалиста, большое влияние на самочувствие оказывает режим сна. Чтобы не чувствовать себя разбитым по утрам, нужно вставать в одни и те же часы и по будням, и по выходным, посоветовала специалист.

— В идеале нужно постоянно просыпаться в одно и то же время. В любом случае, в выходные подъем должен быть не более чем на два часа позже в сравнении с рабочими днями, — предупредила Черкасова.

Сомнолог также отметила, что для поддержания качества сна необходима регулярная физическая нагрузка: бег, ходьба, велосипед или плавание. Человек должен заниматься спортом не меньше четырех-пяти раз в неделю по полчаса, однако тренировки не стоит выполнять перед сном. Это поможет избежать перевозбуждения, рассказала врач.

Стресс также способен повлиять на отдых человека. По словам Черкасовой, релаксационные техники помогут успокоить нервы.

— Бороться со стрессом, мешающим спать, можно с помощью релаксационных техник: йоги или дыхательной гимнастики. Положительно действует на организм и техника осознанного созерцания. Человек фокусируется на своих ощущениях и отгоняет посторонние мысли, — рассказала врач.

Перед сном также не стоит употреблять кофеин, порекомендовала специалист. За час до сна лучше отказаться от использования смартфона и компьютера. Свет, исходящий от экрана, может значительно ухудшить сон, предупредила эксперт.

— Все девайсы со светящимися экранами — источники бело-голубого спектра, схожего по своим характеристикам с дневным светом. Он пагубно действует на выработку гормона сна мелатонина. Кроме того, любой гаджет — возбуждающий компонент для нервной системы, так как с ним связаны развлечения или работа, — рассказала Черкасова.

Если при соблюдении этих условий проблемы со сном не прекращаются в течение месяца, лучше обратиться к сомнологу, заключила врач.

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