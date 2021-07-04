Спасатели помогли тонувшему мужчине в пруду на востоке Москвы
Спасатели помогли тонувшему мужчине в Терлецких прудах на востоке Москвы. Об этом сообщили в департаменте ГОЧСиПБ в воскресенье, 4 июля.
Дежурная смена ПСС «Терлецкая» заметила мужчину во время патрулирования акватории в 20 метрах от берега. В обессиленном состоянии его подняли и доставили на ПСС, а затем оказали первую помощь.
От госпитализации мужчина отказался, отмечается в Telegram-канале департамента.
Ранее сообщалось, что спасатели вытащили из Терлецкого пруда троих тонувших мужчин. Первого обнаружили в 15 метрах от берега, затем в 150 метрах от станции заметили другого пловца, который выбился из сил и начал уходить под воду. Последнего спасли через 20 минут в 45 метрах от берега, он не рассчитал свои силы.