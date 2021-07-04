Главный инфекционист США предупредил об опасности индийского штамма COVID-19

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Индийский штамм коронавируса может вызывать более тяжелое течение заболевания, чем другие мутации COVID-19. Об этом рассказал директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в воскресенье, 4 июля.

По его словам, штамм «дельта» быстро распространяется. Он также подчеркнул, что индийский штамм является более «смертоносным».

— Она легче передается от человека человеку, — поделился Фаучи мнением о новой мутации.

Эксперт изучил научные исследования и установил, что штамм «дельта» часто вызывает тяжелое течение COVID-19 и приводит к госпитализации, передает NBC.

Напомним, один из вариантов коронавируса B.1.617 впервые был обнаружен в Индии в октябре 2020 года. Три его новых вариации — B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3 — были замечены позже. Они отличаются мутациями в спайковом белке и распространяются в разных странах. Штамм «дельта» выявлен на территории многих государств.

Основными симптомами заболевания индийским штаммом коронавируса являются насморк, боль в горле и головная боль. Среди самых опасных отмечают диарею и образование тромбов. Отмечается также, что данный штамм коронавируса более агрессивный и злой, а вызванная им болезнь протекает быстрее.

24 июня первый случай смерти от штамма «дельта плюс» зафиксировали в Индии. Женщина с новым штаммом коронавируса не была вакцинирована и скончалась 23 мая. Специалисты узнали о ее заболевании после проведения анализов.