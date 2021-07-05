Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации в случае выхода рек из берегов

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Власти Сочи рекомендовали жителям подготовиться к возможной эвакуации в случае выхода рек из берегов в Адлерском и Хостинском районах. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщает пресс-служба города.

— Из-за продолжительных обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста, — говорится в заявлении.

Кроме того, городской оперштаб продолжает ежедневно вести работы по ликвидации последствий непогоды, передает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что более 50 частных домов оказались подтоплены в Крыму из-за непогоды. Из-за осадков также вышли из берегов две реки.

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму 4 и 5 июля. Сильные дожди начались в центральных, восточных, южных и западных районах полуострова, ожидается до 50 миллиметров осадков и сход селевых потоков.

В середине июня в республике объявили режим ЧС из-за сильных ливней. За ночь там выпало почти две месячные нормы осадков. Несколько десятков домов затопило, спасатели эвакуировали людей. В Ялте в результате подтопления пострадали одиннадцать человек, один человек погиб.