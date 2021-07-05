Выставка «Мультимир» открылась в галерее «Печатники»

Кадр из мультфильма «Нос, или Заговор «не таких» Андрея Хржановского

Галерея «Печатники» объединения «Выставочные залы Москвы» приглашает жителей и гостей столицы на выставку «Мультимир».

Гостям будут представлены работы молодых авторов, уводящие в мир фантазий и грез. Именно здесь можно узнать, как рождаются сказочные истории и оживают вымышленные герои.

В экспозиции можно увидеть авторские короткометражные мультфильмы на различную тематику. К каждому из них представлен уникальный материал в виде фонов, раскадровок, зарисовок и фазовок. Это позволит наглядно показать, какими профессиональными инструментами пользовался автор при создании своих мультфильмов.

Таким образом выставка знакомит зрителя со всеми основными этапами создания мультфильма — от разработки концепций и идей до финальной версии анимационного фильма.

Выставка открыта с 2 июля по 26 сентября, сообщается на сайте галереи.