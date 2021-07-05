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Столичные врачи вылечили от коронавируса5648 новых пациентов за сутки

Полина Долганова

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Столичные врачи вылечили от коронавируса5648 новых пациентов за сутки
26 июня 2020 года.Люди в городе. Жанр. / Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции 5648 новых пациентов за последние 24 часа. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщается в Telegram-канале Оперштаба Моквы.

Всего за время пандемии от COVID-19 в столице излечились 1 188 188 горожан.

Столичные врачи вылечили от коронавируса5648 новых пациентов за суткиФото: Оперштаб

За последние сутки медики также выявили 6557 новых случаев заболевания. Госпитализированы были 1385 человек, 106 москвичей скончались. Еще 735 граждан находятся на ИВЛ.

Ранее сообщалось, что Москва начала клиническое исследование вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

В настоящее время исследования проводятся на базе двух детских больниц — Морозовской и З. А. Башляевой. Для исследований были привлечены 100 добровольцев, чьи обследования начались в понедельник. Так, каждый из числа участников предварительно проходит ПЦР-тест.

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