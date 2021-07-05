Мороженое украли из торговой тележки в Басманном районе Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о похищении мороженого из торговой тележки в Басманном районе Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в понедельник, 5 июля.

В полицию обратилась 58-летняя продавец мороженого. Она рассказала, что в ночь на воскресенье, 4 июля, неизвестный разбил тележку с мороженым, которая находилась недалеко от памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре, и украл из нее мороженое и документы.

В настоящее время правоохранители устанавливают сумму ущерба и обстоятельства произошедшего.

Аналогичный случай произошел также в Басманном районе столицы 15 мая.