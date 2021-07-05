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Гражданина Узбекистана задержали в столице за интим с 17-летней школьницей

Анастасия Колоскова

Происшествия
Гражданина Узбекистана задержали в столице за интим с 17-летней школьницей
Фото: moscow-live

Сотрудники полиции задержали проживающего в Москве 27-летнего гражданина Узбекистана, который подозревается в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 5 июля.

По словам источника «ВМ», в полицию обратилась мать 17-летней ученицы одной из столичных школ. Женщина попросила принять меры в отношении гражданина Узбекистана, который, по ее словам, вступил в интимные отношения с ее несовершеннолетней дочерью.

По данному факту полицейские провели проверку и 4 июля задержали подозреваемого.

Ранее тренера по парусному спорту заподозрили в домогательствах по отношению к маленькому ребенку.

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