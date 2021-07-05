Появилось видео похищения из ТЦ пяти миллионов рублей у москвича

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Россия, Москва, Рублёвское шоссе Карта всех событий

Пакет с пятью миллионами рублей открыто похитили у 23-летнего москвича в ресторане торгового центра на Рублевском шоссе. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу полковник внутренней службы Владимир Васенин в понедельник, 5 июля.

Как ранее сообщала «ВМ», молодой человек встречался в ресторане со знакомым, которому планировал передать крупную сумму денег.

В этот момент к мужчинам подошли четверо неизвестных и потребовали отдать им пакет с наличными. После того как мужчина отказался это сделать, его знакомый врывал из рук пакет и скрылся вместе с неизвестными. Причиненный москвичу материальный ущерб составил пять миллионов рублей.

Инцидент попал на камеры. На них видно, как мужчина пытается догнать грабителей.

Видео: МВД

Однако злоумышленники разделились и смогли скрыться на машине.

Позже сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых в Студенческом переулке. Ими оказались ранее судимые мужчины в возрасте от 28 до 33 лет. Похищенные деньги они успели потратить.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемых заключили под стражу. Сотрудники полиции устанавливают местонахождение соучастников преступления.

Ранее сообщалось, что налетчики избили и ограбили мужчину у букмекерской конторы на западе столицы.