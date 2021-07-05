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Москвич попался на сбыте государственной награды СССР

Анастасия Колоскова

Происшествия
Москвич попался на сбыте государственной награды СССР
Фото: Пресс-служба МВД.РФ
Россия, Москва, улица Арбат Карта всех событий

Полицейские задержали 21-летнего жителя столицы, который на улице Арбат пытался продать государственную награду СССР. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО в понедельник, 5 июля.

В полицию поступил сигнал о том, что неизвестный мужчина пытается продать похожий на государственную награду предмет в одной из скупок на улице Арбат. Прибывшие на место стражи порядка задержали продавца. Им оказался 21-летний москвич.

Мужчина пытался сбыть медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Исследование подтвердило подлинность награды. Задержанный молодой человек пояснил, что медаль досталась ему от родственников.

В отношении москвича возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Ранее «ВМ» сообщала, что столичные полицейские задержали подозреваемого в попытке сбыта государственных наград в центре Москвы.

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