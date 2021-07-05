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Молодожены смогут бесплатно проехать на Московской канатной дороге 8 июля

Иван Юминов

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Молодожены смогут бесплатно проехать на Московской канатной дороге 8 июля
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Московская канатная дорога Карта всех событий

Молодожены получат возможность бесплатно проехать на Московской канатной дороге в День семьи, любви и верности 8 июля. Об этом сообщили в пресс-службе канатной дороги в понедельник, 5 июля.

— 8 июля 2021 года для пар, которые зарегистрируют свой брак в этот праздничный день, ставший традиционно одним из самых популярных для влюбленных, московская «канатка» на Воробьевых горах дарит бесплатный проезд в стандартных кабинах, — рассказали в организации.

Проехать над Москвой-рекой в кабине премиум-класса новобрачные смогут со скидкой 50 процентов — за пять тысяч рублей, сообщает «Москва 24».

Ранее сообщалось, что жители столицы в июле смогут зарегистрировать брак на Московской канатной дороге.

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