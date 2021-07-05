Эксперт рассказал, какие лекарства подорожают к концу года

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К концу 2021 года цены на лекарства в России продолжат расти. При наиболее позитивном сценарии стоимость препаратов увеличится на восемь–девять процентов. Но такое повышение цен может коснуться не всех лекарств. Об этом в беседе с «ВМ» рассказал директор по развитию RNC Pharma, эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов.

— Цены на все препараты будут расти примерно одинаково, если не считать лекарств, входящих в список жизненно важнейших. Там цены корректируются государством. Поэтому их динамика если и будет расти, то не так выражено, как по остальным препаратам, — сказал Николай Беспалов.

По словам эксперта фармацевтического рынка, прежде всего рост цен коснется лекарств, которые задействованы в лечении коронавирусной инфекции и ее последствий, потому как спрос на них растет во всем мире. Как пояснил собеседник «ВМ», это одна из причин повышения стоимости этих лекарств. В целом же, по мнению Николая Беспалова, многое зависит от ситуации «в каждом конкретном конкурентном рынке».

Как дополнил специалист, в будущем не исключен и дефицит некоторых препаратов. Во-первых, он может возникнуть из-за повышенного спроса, считает Николай Беспалов. Во-вторых, по его словам, лекарства, входящие в перечень жизненно важнейших, очень зависимы от любых колебаний на валютном рынке.

Также, если ощутимо вырастет цена на сырье, производителям будет проще отказаться от изготовления каких-то препаратов, добавил собеседник «ВМ». Он заключил, что в рамках этого дефицит жизненно важных лекарств может быть вполне ощутимым.