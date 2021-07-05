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Владимир Путин утвердил новую Стратегию национальной безопасности. Весомый раздел документа отведен экологической теме. Лидер общественного движения Тимофей Баженов подчеркнул, что усиление роли общественных инспекторов и экологическое просвещение в школах помогут в реализации стратегии. И отметил, что поднимаемые в документе темы полностью соотносятся с его видением решения экологических проблем.

В комментарии к указу президента Тимофей Баженов сказал:

— То, что мы сделаем для сохранения окружающей среды сегодня, будет иметь влияние на будущее всей страны. Нагрузка на окружающую среду во многом уже достигла своего пика. Решить эту проблему возможно лишь на государственном уровне, поэтому появление целого раздела в Стратегии национальной безопасности, связанного с экологическими проблемами, было ожидаемо.

Вновь утвержденная Стратегия национальной безопасности ставит задачи по увеличению площади лесовосстановления, повышению уровня экологического надзора, в том числе и со стороны органов общественного контроля, поднимает тему роста уровня экологического образования.

Особенно журналиста порадовал факт того, что деятельность Движения Баженова полностью соответствует трендам, обозначенным президентом в стратегии. Тимофей Баженов ранее неоднократно озвучивал проблемы и предлагал решения по защите окружающей среды. Предлагал повысить штрафы за экологические преступления, увеличить требования по компенсационному восстановлению лесов, развить институт общественных инспекторов.

Действующее законодательство предполагает, что инспекторы экологического надзора могут фиксировать нарушения законодательства об охране природы, собирать улики и докладывать о нарушениях в соответствующие органы охраны окружающей природы. Инспекторы в том числе имеют право вести просветительскую деятельность.

Тимофей Баженов считает, что экологическому образованию в школах стоит уделить особое внимание. Это поможет воспитать молодое поколение, осознанно подходящее к проблемам сохранения окружающей среды.

Стратегия национальной безопасности корректируется раз в шесть лет. Цель документа — повышение качества жизни и благосостояния россиян.