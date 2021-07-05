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В Зарядье открылась выставка «SOVRISK #напотоке»

Ольга Маркова

Развлечения
В Зарядье открылась выставка «SOVRISK #напотоке»
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В Подземном музее парка «Зарядье» открылась выставка «SOVRISK #напотоке». Здесь посетители могут увидеть живопись Владимира Дубосарского, Полины Шилкините, а также NFT-арт от Сергея Маслова aka Smaslom, Алексея Андреева и Антона Паскаля.

Экспозиция демонстрирует преемственность художественных поколений в современном российском искусстве. Живопись художников соседствует с цифровыми работами. Также представлена работа петербургского цифрового художника, одного из создателей полнометражного мультфильма «Ку! Кин-дза-дза» Алексея Андреева.

В тройку главных работ выставки вошли: серия «Торты» Дубосарского, «Желтый букет» из серии «То, что останется» Шилкините и From America with Love Игоря и Екатерины Пестовых.

Выставка открыта до 18 июля, сообщается на сайте парка.

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