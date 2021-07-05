Доктор Румянцев предложил украсить стену Российской детской клинической больницы рисунком, посвященным врачам

Фото: Ольга Макарова

Главный детский онколог-гематолог, академик РАН Александр Румянцев предложил выразить благодарность врачам, ежеминутно спасающим человеческие жизни. Основатель Центра им. Д. Рогачева считает, что это можно сделать, украсив стену Российской детской клинической больницы ярким рисунком, посвященным врачам.

— Недавно мы отмечали День медика и все благодарили врачей за их самоотверженный труд. Рисунок на стене РДКБ мог бы стать ежедневным напоминанием о том, насколько важную роль играют врачи в нашей жизни. Внешнее убранство РДКБ — крупнейшего в России многопрофильного центра, где появилось первое в стране отделение детской гематологии, — должно соответствовать ее масштабу и значимости, — отметил доктор Румянцев.

Александр Румянцев надеется, что изображение на фасаде Российской детской клинической больницы не станет простой формальностью. Рисунок должен нести всем пациентам РДКБ и посетителей лечебного учреждения положительные эмоции, ведь правильный психологический настрой — это значительная часть процесса выздоровления, уверен главный детский онколог-гематолог.

Центр им. Д. Рогачева, расположенный рядом с РДКБ, создан, по сути, по детскому рисунку и входит в 50 самых красивых больниц Европы, отметил доктор Румянцев. Клинике удалось прийти к одному из лучших в мире результату по числу выздоровлений: с помощью передовых разработок ученых центра рак побеждают 90 процентов пациентов.

Российская детская клиническая больница построена в 1985 году. Здесь работают 30 специализированных отделений, оказывают медицинскую помощь свыше 18 000 детей в год из всех регионов России, проводят более 7000 операций.