Мужчину с пакетом наркотиков поймали на Киевском вокзале

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Россия, Москва, Киевский вокзал Карта всех событий

Мужчину с четырьмя свертками наркотиков задержали в Красном зале Киевского вокзала столицы. Об этом в понедельник, 5 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Линейного отдела МВД России на станции Москва-Киевская.

Сотрудники патрульно-постовой службы осмотрели 30-летнего посетителя вокзала. С собой у него был черный пакет. Внутри него нашли четыре свертка с марихуаной общей массой около 72 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление». В отношении мужчины избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее «ВМ» сообщала, что международных наркоторговцев приговорили к лишению свободы на сроки от 8 до 20 лет.