Режиссер Александр Стефанович опроверг информацию о госпитализации с COVID-19

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Бывший муж певицы Аллы Пугачевой режиссер Александр Стефанович опроверг слухи о том, что его доставили в больницу с COVID-19. Он заявил, что действительно был в медучреждении, но только для прохождения обследования.

— У меня ОРЗ, нет у меня ковида... Я был на обследовании, — сказал Стефанович.

Также он добавил, что его самочувствие вполне нормальное, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали о госпитализации 76-летнего кинематографиста с коронавирусом.

5 июля стало известно, что российский режиссер Владимир Меньшов скончался от коронавирусной инфекции. В этом году российскому артисту исполнилось бы 82 года. Его похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.